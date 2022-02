"Ringvaade" uudistas Eesti Laulu vaheklippide telgitagustes

Tänavused vaheklipid lavastab Ain Mäeots. Näitlejatest astuvad üles Märt Avandi, Tanel Saar, Indrek Ojari, Jan Uuspõld, Mait Malmsten, Ragne Pekarev, Argo Aadli, Külliki Saldre ja paljud teised.

Kuigi nii lavastaja kui ka osatäitjad jäid sisu osas napisõnalisteks, avaldas Mäeots, et kõikides klippides on mõni oluline sotsiaalne sõnum. "Eks nad on päevakajalised sellest, mis meie ümber toimub," lisas näitleja Tanel Saar.

Küll aga avaldas Mäeots, et puudutatakse ka koroonapandeemiat. Kuigi pandeemiast, maskidest ja vaktsiinidest kõnelemine oli Mäeotsale esialgu igav ning korduvalt räägitud teema, otsustas ta sellele anda hoopis uue lähenemise. "Me ei tee puust ja punaselt, rasvaselt ja tüütult seda teemat," tõdes lavastaja.

Teemadest võetakse üles veel ka energiakriis, valitsus ning uudised. "Me tõesti ei soovi halvustada ei ühte ega teist gruppi," lausus Mäeots, kelle sõnul ei soovita vaheklippidega kellegi tundeid riivata.

"Absurdihuumorit on nii palju, et väga palju pole seda vaja siin tekitadagi," võttis Mäeots praeguse ühiskonnaelu kokku.

Kuigi peamiselt on Mäeots seotud filmi- ja teatrimaailmaga, tõdes ta siiski, et jälgib huviga ka Eesti Laulu võistlust. "Ma ikka olen tegelikult huviga jälginud," sõnas ta ja lisas, et peamiselt jälgib konkursi toimumist lavastaja pilgu läbi.