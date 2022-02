Singel on järg muusikute hiljutisele loole "Do We Have a Problem?".

Kuigi loole ei ole veel avalikustatud muusikavideot, on singli kaanepildil kujutatud Minaj seismas keset punaselt valgustatud koridori, mida võis näha ka "Do We Have A Problem?" videos.

Kuula uut lugu siit: