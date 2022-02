Trad.Attack! tuli välja uue albumiga "Remixed"

Pool aastat tagasi alustas Trad.Attack! koostööd mentoriga, kelleks on kauaaegne Linkin Parki mänedžer Rob McDermott. Üheskoos peeti plaani, kuidas rõõmustada vanu fänne ning leida ka uusi. Arutelude tulemusena jõudsid nad projektini, mille tulemusena ilmus värske album "Remixed". Produtsendid ja DJ-d peaaegu kümnest riigist pöörasid pea peale lausa 20 Trad.Attack!'i lugu.

"Tegemist on projektiga, mis on kindlasti meie mugavustsoonist väljaspool," ütles bändi kitarrist Jalmar Vabarna. "Meie lugusid on ennegi remiksitud, kuid nii laia rahvusvahelise haardega pole me veel ühtegi albumit teinud."

"Eks kogu meie maailm ja looming saab alguse ikka siitsamast Eestist," lisas trummar Tõnu Tubli. "Sestap oli väga lahe teha koostööd siinsete suuremate ja väiksemate tegijatega, kes avasid ka meile endale Trad.Attack!'i lugusid täiesti uuest küljest."

Albumilt leiab remikse Eestist, Hiinast, Tšehhist, Prantsusmaalt, Venemaalt, Ukrainast, Saksamaalt ja Portugalist. Värske tegijana teeb albumil remiksijana kaasa ka Trad.Attack!'i trummar Tõnu Tubli, kelle sulest jõudis sinna lausa kaks lugu – mõlemad bändi värskeimalt stuudioalbumilt "Make Your Move".

Kuula uut albumit siit: