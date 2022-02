Eesti Laulu vaheklipid teevad humoorika tagasivaate viimasele kahele aastale

Seekordsed vaheklipid on ainest saanud elust endast, sest kaks aastat on Eesti inimeste argipäeva saatnud viiruse levikuga seotud küsimused, arutelud ja argised muutused. "Koroona pole kahe aasta jooksul andnud armu mitte kellelegi – see on muutnud kõigi elu ühel või teisel kombel. Eesti inimesed on pandeemia väntsutustega saanud päris hästi hakkama, kuigi rohket stressi on see võitlus toonud igaühele," ütles ETV elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi.

"Eesti elu viimasel kahel aastal on olnud väga ebakindel ja muutuv, kus sageli polegi õigetele küsimustele head ja lühikest vastust võtta. Seepärast dokumenteerimegi viimast kaht aastat humoorikas võtmes," selgitas Killandi vaheklippide läbivat ideed. "Ja mul on väga hea meel, et olukorra absurdi ja koomikat aitavad vaatajateni vaheklippides tuua väga paljud Eesti tippnäitlejad."

Näiteks naaseb Eesti Laulu vaheklippidesse Märt Avandi, meeldejäävaid rolle esitavad veel Indrek Ojari, Jan Uuspõld, Mait Malmsten, Ragne Pekarev, Argo Aadli, Külliki Saldre jpt.

Vaheklippide stsenarist on Rein Pakk ja lavastaja Ain Mäeots. Eesti Laulu vaheklipid sünnivad rahvusringhäälingu ja sotsiaalministeeriumi koostöös.

Kuula Karmel Killandi ja Ain Mäeotsa intervjuud "Vikerhommikus":