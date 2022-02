Ed Sheeran ja Taylor Swift avaldasid enda neljanda koostöösingli

Muusikud Ed Sheeran ja Taylor Swift ühendasid jõud, et avaldada duett nimega "The Joker And The Queen", mille originaalversioon pärineb Sheerani viimaselt albumilt "=".

Tegemist on Swifti ja Sheerani neljanda ametliku koostööprojektiga. Lugu toetab muusikavideo, milles teevad kaasa samad peategelased, kes kunagi astusid üles artistide videos singlile "Everything Has Changed".

Ed Sheerani uuelt albumilt "=" leiab lugusid, mis on kirjutatud nelja viimase aasta jooksul ning mis toovad hästi esile uuendusmeelsele artistile omased elemendid, olgu selleks ballaad, kitarrisoolod või võimsa kulminatsiooniga produktsioon. Kirjutades muusikapala "The Joker and the Queen" sai Sheeran aru, et ainuõige kaasvokalist oleks tema lähedane sõber Taylor Swift.

Uhiuue pala autorid on Ed Sheeran, Taylor Swift, Johnny McDaid, Fred Gibson ja Sam Roman, kes lõid ühiselt midagi erakordselt maagilist ja delikaatset. Muuhulgas aitas laulu sünnile kaasa Ed Sheerani vend Matthew, kelle organiseerida olid loo keelpilliseaded.

Ed Sheerani album "=" on mitu kuud domineerinud edetabeleid üle kogu maailma ning albumi lugusid on digiplatvormidel kuulatud tänaseks pea neli miljardit korda.