Jüri Pootsmann esitleb Eesti Laulu finaalis singlit "Jäljed jätsid tuulde"

Loo autorid on soome rahvusest Juho Suutarinen, Tomi Saario, Pootsmann ise ning Andreas Poom. Loo sõnu aitas Pootsmannil seada luuletaja Lauri Räpp.

"Kirjutasime loo "Jäljed jätsid tuulde" juba 2020. aasta suvel. Kutsusin Andreas Poomi ja Frederik Küütsi endaga Helsingisse ja kirjutasime päev otsa erinevates tubades muusikat," rääkis Pootsmann.

"Ütleksin, et sellised loomelaagrid on suisa teraapilised ja õhtul on alati põnev kuulata, mis päeva jooksul valminud on. Kreatiivsus ja produktiivsus ühes."

Noore laulja ja laulukirjutaja Andreas Poomi jaoks oli see esimene kokkupuude Pootsmanniga.

"Lugu sündis ühes Jüri tiimi korraldatud laulukirjutamislaagris 2020. aasta suvel. Mäletan, kuidas meid jaotati tubadesse ära ja ma sattusin kahe mega andeka soomlasega ühte tuppa," rääkis Poom.

"Me vist isegi kaldusime natuke eemale Jüri antud esialgsetest juhtnööridest – lasime laulul kirjutada iseend. Muidugi käis Jüri igal vabal hetkel meie toas piilumas ja mõtteid jagamas," jätkas ta.

"Siiani imetlen tema võimet nii ladusalt laulukirjutajate laagrit läbi viia. Lõpptulemus oli midagi väga erilist, olime ülimalt rahul tehtud tööga. Ja veel üks fun fact: selle laulu kaudu ma jäin sealsetele kirjastusfirma töötajatele silma ja olen nendega nüüdseks kirjastuslepingu sõlminud. Olen selle kogemuse eest väga tänulik," lisas Poom.

Pootsmann avaldas ka, et juba on alanud ettevalmistused tema kolmanda stuudioalbumiga, kust leiab nii juba tuntud palasid kui ka uut kraami. "Suvi tuleb väga töine ja olen seda pikalt oodanud."

"Jäljed jätsid tuulde" esmaesitlus toimub laupäeval, 12. veebruaril Saku Suurhallis, Eesti Laulu finaalsaates. Loo ametlik laulusõnade video ilmub kolmapäeval, 16. veebruaril Jüri kanalil YouTube'is.