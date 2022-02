Taani tipprestoranis töötav Eesti kokk: siin leitakse pidevalt uusi ideid

Kokandusvõistlusel Bocuse d´Or Eestile sügisel kõrge seitsmenda koha toonud tippkokk Artur Kazaritski loodab, et restoranid on peagi taas rahvast täis ja kokad saavad oma kunsti näidata. Koroonaaeg on olnud restoranidele raske, kuid seda saab kasutada õppimiseks ja omal alal paremaks saamiseks, leiab Taanis töötav eesti kokk.

Artur Kazaritski on juba üle kümne aasta Eestist kaugemal leiba teeninud ja maailma restoranides kogemusi kogunud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sillamäelt pärit koka töökeeled Taanis maailma tipprestoranide hulka kuuluvas Geraniumis on inglise, taani ja ka itaalia keel.

Edu kokkade olümpiaks nimetatud võistlusel avab ilmselt mitmeid uksi, aga töökohta Kazaritski vahetada ei kavatse. Taani on koka jaoks unistuste maa, siin on palju maailma tasemel restorane.



"Minu arvates Taanis ja üldse Skandinaavias ei keskenduta liialt mingile ühele asjale, vaid vaadatakse rohkem ringi ja leitakse uusi ideid," ütles Kazaritski.

Geraniumi uksed on koroona tõttu veel märtsini kinni ja kokad puhkusele saadetud. Epideemia on olnud restoranidele raske aeg. Igas kriisis tuleb aga näha ka võimalusi.



"Ma arvan, et meil tekkis veidi aega õppida uusi oskusi. Restoran on kinni, istud terve päev kodus, mis seal teha, võib õppida midagi uut. Ei tohi jääda ühe koha peale seisma, vaid alati edasi areneda, see on võtmemoment kõigi jaoks, keda huvitab nende ala, olgu see kokandus, ajakirjandus või mis iganes," rääkis Kazaritski.