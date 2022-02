Tõnis Niinemets täitis oma unistuse: olen Draamateatris äärmiselt õnnelik

"Ma olen siin majas äärmiselt õnnelik!" ütles Tõnis Niinemets "Ringvaatele".

Pärast Viljandi kultuuriakadeemia lõpetamist töötas Tõnis neli aastat Von Krahli teatris, pärast mida oli aastaid vabakutseline. Draamateatriga liitumine oli tema suur unistus, mis sügisel täituski. Kusjuures on Tõnis ainus Viljandi kultuuriakadeemia lõpetaja Draamateatri trupis.

"Ta oli selle üle väga rõõmus ja mina ka," ütles Draamateatri kunstiline juht ja lavastaja Hendrik Toompere Jr. "Tõnis sobib ennekõike siia truppi ja see saab tervikuna selle võrra paremaks," lisas ta.

Vaid mõne päeva pärast seisab Tõnisel ees tema esimene etendus Draamateatris. Nimelt astub ta publiku ette lavastuses "Tund enne päikesetõusu", milles mängib linnapead. "Ta saab suurepäraselt hakkama ja on üks ääretult hea näitleja," kiitis Toompere Jr.

Ehkki tema esimene tükk Draamateatris on komöödia, ei lase Tõnis end oma komöödianäitleja tuntusest kammitseda. "Päris ühte rolli ma siia majja tegema ei tulnud ja loodan ning tean, et neid tõsiseid asju tuleb ka. See ongi selline hea start," ütles Tõnis ja lisas, et mistahes töö on selles majas praegu ääretult põnev. "Ma pole selle trupiga midagi varem koos teinud, iga töö on uus seltskond ja inimesed. Võib-olla jätan ullikese mulje, aga kõik, mis hetkel pakutakse, on uus ja huvitav."