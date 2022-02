Peebo ja Matvere esitavad Eesti Laulul taas "Muinaslugu muusikas": oleme tippvormis

Eesti Laulu finaalis tuleb taas esitusele 20 aastat tagasi Annely Peebo ja Marko Matvere poolt Eestis toimunud Eurovisiooni laval lauldud "Muinaslugu muusikas". Annely jaoks on see justkui uus kogemus, sest koos Markoga pole nad seda lugu ammu esitanud.

"See oli nii põnev, kui see kõne tuli, et me peaks olema üks suur üllatus, muidugi tehti see nüüd avalikuks, aga olla 20 aastat hiljem taas uhkel laval on tõeliselt põnev!" rääkis metsosopran Annely Peebo "Ringvaates". "Usun, et see saab meile olema uudne kogemus, sest me pole seda laulu ammu enam koos laulnud," lisas ta.

Kui 20 aastat tagasi Tallinnas toimunud Eurovisioonil lauldi "Muinaslugu muusikas" inglise keeles, siis nüüd teevad Annely ja Marko seda eesti keeles ja otse-eetris. "See kõik on päris, me võistleme koos teistega," lausus Annely.

Nii Annely ise kui ka Marko on naise sõnul heas vormis, sest neil on olnud palju esinemisi ja pidevalt ollakse muusika sees. "Ma arvan, et oleme oma tippvormis."

Lisaks Annely Peebo ja Marko Matvere taasesinemisele on pärast 20 aastat uuesti eurolaulu karussellis ka Anna Sahlene. "Ta on värske ja imekaunis," ütles Annely, kelle sõnul on ka tema laul meeleolukas ja eurovisioonilik. "Ta on kindlasti üks esinumbreid". Annely sõnul on erinevatel rahvustel erinev maitse ja ta loodab, et tänavu läheb Eestit Eurovisioonile esindama artist, kes kõik need maitsed ka koondab.

Laupäeval Saku suurhalli lavale astuva metsosoprani sõnul ta mingit lavanärvi ei tunne. "Kui tead tehniliselt, mida teed ja sul on baas all, peaksid artistina laskma õhul voolata. Pole põhjust närvis olla," sõnas ta.

Vaata "Muinaslugu muusikas" Annely Peebo ja Marko Matvere esituses 20 aastat tagasi Tallinnas toimunud Eurovisioonil: