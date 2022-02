Anna Sahlene ja Black Velvet valisid oma Eesti Laulu lemmikud

Anna Sahlene ütles "Ringvaates", et nautis igat sekundit, mil sai laval olla. Laulja sõnas, et ka rootslased elavad talle kaasa. "Rootslaste meelest on see superlahe, nad on selle väga hästi vastu võtnud ja annaks meile raudselt 12 punkti!" rääkis Anna Sahlene.

Konkurentidest parimaks hindas Anna Sahlene Elysa lugu "Fire". "Arvestasin punkte andes sellega, kellel võiks Eurovisioonil hästi minna. Esikohal ei pruugi tingimata olla minu lemmiklaul, aga ma arvan, et Eurovisiooni publikule võiks see meeldida," ütles Anna Sahlene. Tema enda lemmiklauluks on Delulu lugu "Music Saved My Soul", mis aga paraku poolfinaali ei jõudnud. "Aga ma ei usu ka, et neil oleks Eurovisioonil hästi läinud," lisas Anna Sahlene.

Anna Sahlene'i punktid konkurentidele Autor/allikas: ERR

Kuigi Black Velvetit oli "Ringvaates" esindamas vaid Lauri Liiv, siis Sulev ja Sven Lõhmus saatsid ka oma punktid teele ja kokku saadi kolme keskmine hinne. Black Velvet jagas enim ehk kümme punkti Stefanile.

"Meile on Stefani lugu algusest peale väga meeldinud, ta on suurepärane artist ja laulja ja kindlasti üks neist, kes vääriks kohta suurel Eurovisioonil. Kokkuvõttes taandub muusika ainult maitsele ja kõik kümme lugu, mis on finaali jõudnud läbi mitme sõela, on juba võitnud," ütles Lauri Liiv.

Black Velveti punktid konkurentidele Autor/allikas: ERR

Nüüd, kui kaheksa Eesti Laulu finalisti on oma konkurentidele hinded andnud, seisab tabeli eesotsas endiselt Stefan, kellel 67 punkti. Teisel kohal on Anna Sahlene ja kolmandal Stig Rästa.

"Ringvaate" Eesti Laulu tabel pärast kaheksa artisti punkte Autor/allikas: ERR

"Ringvaate" Eesti Laulu võitja selgub reedel, 11. veebruaril. Eesti Laulu finalist laupäeval, 12. veebruaril.