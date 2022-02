Video: Reimo Sildveel ei jää "Terevisioon" vaatamata isegi taliujudes

"Mõnus oli!" ütles Reimo, kellele polnud see sugugi esimene kord talisuplusega tegeleda. "Ma olen siin viimased paar aastat sellega tegelenud, Nõmme bassein on minu jaoks suhteliselt kodune, eriti talviti," sõnas ta.

Tavaliselt käib mees talisuplemas korra nädalas, vahel ka kaks korda. "On olnud nädalaid, kus olen pea iga päev käinud. Tavaliselt olen viis minutit vees, natuke sügisepoole võib isegi kauem olla," rääkis Reimo. "Terevisiooni" uue reklaamklipi võte kestis aga märksa kauem.

"Ma andsin võttemeeskonnale ka viis minutit ette ja ütlesin, et see on maksimum. Rääkisime kõik detailid ääre peal läbi, kuhu me liigume, mis me täpselt teeme, mis hetkel kaamera positsiooni vahetab ja mida mina sel hetkel teen," ütles saatejuht. Vaat et sekundi pealt pandigi kõik paika, sest Reimo sõnul ei olnud võimalust, et see viis minutit untsu läheb. Kokkuvõttes pidi Reimo karges vees veetma aga tubli kuus minutit.

"Võib tunduda, et mis see minut lisaks on, aga see üks minut annab minu meelest külmašokki kümme korda juurde. See vahe on hästi tuntav," tõdes ta. Veetemperatuur oli sel hetkel umbes üks kraad, väljas oli aga paar kraadi külma. Reimo sõnul see kõige hullem ei olnudki. "Varbad olid pärast natuke valged ja neid tuli soojendada, aga õnneks saime kõik üles võetud, üldiselt läks väga hästi!"