Norra metskasside kasvataja: see pole kommertslik tõug, keda kõik tahaksid

Ehkki norra metskasside päritolu täpselt teada pole, tõid viikingid nad Norrasse ilmselt Põhja-Euroopast. "Nad on laevakassid, kes rotte püüdsid ja siis metsistusid. Norra keeles ongi nende nimi metsik kass, kes ronib mööda kive ja puid," rääkis Tanel Rand.

Norra metskassid kasvavad kolme aastaseks saamiseni ja nende karvastik võib olla väga erinevat värvi. "Norra metskass on oma olemuselt kõige rahulikum kassitõug. Vahel on neil omavahel ütlemist, aga tegelikult saavad nad teiste koduloomadega väga sõbralikult läbi," sõnas Tanel.

Taneli peres kasvab praegu neli täiskasvanud norra metskassi ja kolm pisikest kassipoega. Lisaks on peres veel neli muud tõugu kassi. "Tegelikult on kassi lihtsam dresseerida kui koera, neile on võimalik märksa rohkem trikke õpetada. Kass on nutikam, aga ka iseteadlikum - teeb asju siis, kui talle endale meeldib," rääkis kasside kasvataja.

Taneli juurde sattusid norra metskassid seetõttu, et tõug on kogu Baltikumis üsna haruldane. "Meil oli palju muid tõuge ja mõtlesime, et tahaks midagi sellist, mida väga palju ei ole. Norras, Rootsis ja Soomes on ta hästi populaarne. Pakun, et Baltikumis on peale meie omade veel mõni norra metskass. See pole kommertslik tõug, keda kõik tahaksid," nentis Tanel.

Norra metskass on tema sõnul ka ainus pikakarvaline kass, keda ei pea kogu aeg kammima. "Nad on kasvanud karmiks kliimaks, nii et neil on kahekordne karvastik ja pealmine karv on veekindel," selgitas mees. Kassid käivad kolm-neli korda päevas õueski, neil on oma aedik, kus võivad rahulikult toimetada ka miinuskraadides.