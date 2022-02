Nele-Liis Vaiksoo uuest plaadist: hoiame au sees kõike, mis on juba loodud

"Enamus laule on seal kõik vanad uues kuues, aga "Vastu mu akent" on küll kirjutatud ühele vanale Leelo Tungla luuletusele, ent see on täiesti uus laul," rääkis Nele-Liis "Terevisioonis".

Muusiku põhieesmärk uue plaadiga oli jätta alles kõik see, mida armsaks saanud laulude autorid loonud on. "Need on täiesti äratuntavad laulud, mõni akord või harmoonia on siin-seal muudetud, aga oleme üritanud hoida au sees kõike, mis on loodud," sõnas laulja.

"Vastu mu akent"

Plaadil on oma koha leidnud ka Leelo Tungla nn esimene laul "Oma laulu ei leia ma üles". "Sellega mõtlesime küll, et kas panna või mitte, sest seda on nii palju tehtud. Samas on see Leelo kõige esimene laul, mis on kirjutatud, ta isegi ei teadnud, et see lauluks saab. Ma mõtlesin, et see peab ka ikka peal olema. See on uues kuues, aga samas on kõik nii, nagu peab," ütles Nele-Liis.

Laulja sõnul muutuvad tema uue plaadi lemmiklood pidevalt. "Kui ma plaati salvestasin, siis kõige südamelähedasem oli "Mu ema", mis on võib-olla inimestele tuntud kooride esituses, aga selle tekst on nii südamlik ja hea ning Siim Aimla tegi väga hea seade," rääkis Nele-Liis. Tema praegune lemmik on aga lugu "Saladus". "Plaadil on nii palju head materjali, et igaühel on oma lemmik ja konkreetset favoriiti pole välja kujunenud."

"Saladus"

"Valguses ja varjus" plaadiesitluskontserdid toimuvad 14. veebruaril Tallinnas ja 17. veebruaril Tartus ERM-is.