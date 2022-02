Jupiteri noortekanal Io esitleb auhinnatud sarja "Minu moodi elu"

Briti noortesari "Minu moodi elu" ("In My Skin") on musta huumoriga vürtsitatud kasvamiselugu 16-aastasest Bethanyst, kes unistab kirjanikuametist, kuid käib vaenulikus ja homofoobses koolis.

Neiu elab omamoodi topeltelu, sest kui koolis arvatakse, et ta on pärit heast perest, kus suurimaks mureks on vanemate liigne sekeldamine, siis tegelikult peab Bethany olema toeks vaimse tervise probleemidega emale ning alkoholiprobleemidega isale.

Humoorikas noortesari "Minu moodi elu" jälgib Bethani kasvamist ja rohkeid valesid, mida ta kõigile räägib, et näida tavaline.

Io sisutoimetaja Rihhard-Erik Järvi toob "Minu moodi elu" puhul esile selle toonide kirevust, kus raskete teemade kõrvale jagub huumorit ja helgust. "Sari sõidab piiri peal, ühelt poolt on see must komöödia ja teisalt raskem draama. Selline drademy žanr on praegu väga edukas," märkis ta.

Sarja stsenarist on Kayleigh Llewellyn, esimese hooaja režissöör Lucy Forbes. Peaosalist Bethanyt kehastab Gabrielle Creevy.

Noortekanalis Io on vaatamiseks üleval sarja avahooaja kõik viis osa.