Vene kunstigalerii valvur "täiendas" esimesel tööpäeval hinnalist teost

Anna Leporskaja kolm figuuri maaliti aastatel 1932–1934 ja ning see oli kindlustatud 75 miljoni rubla eest. Teosed olid eksponeeritud Jekaterinburgis Boriss Jeltsini presidendikeskuses abstraktse kunsti näituse raames.

Jeltsini keskuse tegevdirektor Aleksandr Drozdov turvameest avalduses ei nimetanud, kuid ütles, et ta töötas eraturvafirmas ja vallandati pärast vahejuhtumit.

Küll aga andsid kunstiteadlased lootust, et teost saab taastada selle algsel kujul, kuna vandaal ei kasutanud silmade joonistamisel väga tugevat survet.

