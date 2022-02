Kihlveokontor: Eurovisiooni laval näeme Stefanit

Kuigi Eesti Laul 2022 ennustatava esikolmiku moodustavad kolm väga tugevat vokalisti Stefan, Ott Lepland ja Anna Sahlene, siis Betsafe'i turundusjuhi Martin Varrandi sõnul ületab Stefan võidušansside poolest oma konkurente mäekõrguselt.

"Ta saab 52% tõenäosusega Eestit Eurovisiooni lauluvõistlusel esindada. Ott Leplandi loo "Aovalguses" võidutõenäosuseks hindame 18% ja Anna Sahlene'i laulu "Champion" puhul 9%," ütles ta.

Eesti Laulu 2022 üldvõitja koefitsendid:

Stefan "Hope" – 1,85

Ott Lepland "Aovalguses" – 5,00

Anna Sahlene "Champion" – 9,00

Andrei Zevakin ja Grete Paia "Mis nüüd saab" – 16,00

Black Velvet "Sandra" – 16,00

Stig Rästa "Interstellar" – 16,00

Jaagup Tuisk "Kui vaid" – 21,00

Elina Nechayeva "Remedy" – 21,00

Elysa "Fire" – 21,00

Minimal Wind feat. Elisabeth Tiffany "What to Make of This" – 101,00

Eesti Laulu finaal toimub 12. veebruaril Saku suurhallis. Võistlejatele saab kaasa elada nii kohapeal kui ka ERR-i telekanalite vahendusel. Suur finaalkontsert saab alguse laupäeval kell 19.30.