"John Wicki" filmisarjal põhinev eellugu "The Continental" avaldas näitlejad

Sarjaga liituvad Katie McGrath ("Supergirl"), Ray McKinnon ("Rectify"), Adam Shapiro ("Never Have I Ever"), Mark Musashi ("Fear the Walking Dead") ja Marina Mazepa ("Malignant").

McGrath kehastab kohtunikku, kes esimest korda astus üles "John Wicki" filmisarja kolmandas osas. Küll aga tulevad uute tegelastena ekraanidele McKinnon ja Shapiro, kelle kehastada jäävad Jenkinsi ja Lemmy rollid.

Lisaks teevad uues sarjas kaasa Mel Gibson, Colin Woodell, Hubert Point-Du Jour, Jessica Allain, Mishel Prada, Nhung Kate ja Ben Robson.

Sari jälgib ülemaailmse hotelliketi "Continental" kuritegelikku maailma. See on koht, mida külastavad mitmed palgamõrvarid.

Hetkel pole teada, millal "The Continental" ekraanidele jõuab.