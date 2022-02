Mr. Lordi Eurovisiooni võidust: olime vale bänd vales kohas, aga õigel ajal

"Väliselt ma igapäevaselt Lordi pole, aga peas küll, päevad ja ööd, kogu aeg," rääkis Lordi "Ringvaatele".

Mees elab praegu Rovaniemis, kus ta ka üles kasvas. Enda sõnul ei igatse ta suure linna tulesid, vaid naudib rahu ja vaikust.

Koroonaajal on bänd üsna harva kokku saanud, kuid samas seitse stuudioalbumit valmis teinud. "99 protsenti lugudest on minu tehtud. Põhimõtteliselt kogu Lordi muusika, teised seda ei torgi. Nad teavad ise ka, et neil pole sõnaõigust," ütles Lordi, kes teeb ise ka kogu graafilise disaini, plaadikujundused, plakatid ja T-särgid. "Ma ei taha seda tööd teistele anda. Olen täielik diktaator, võin bändiliikmeid kuulata, aga kui nad minuga ühel meelel pole, siis ma neid kuulda ei võta," nentis ta.

Lordi on inimestele tuntud oma ebamaisete kostüümide poolest. Ainuüksi nende maski meisterdamine võtab aega kaks ja pool kuni kolm tundi. "Iga plaadi jaoks tehakse uued kostüümid ja maskid. Tegelaskuju jääb samaks, aga kostüüm on uus. Neid kostüüme ei saa pesta ja pärast kahte aastat kontserte on neil päris jube hais küljes," sõnas Lordi.

Kõige mugavam nende kostüümidega ringi rahmida pole. "Mobiiltelefoni kasutada ei saa, midagi täpsust nõudvat teha ei saa, ümberringi asjad kukuvad. Sinu ümber tekib korralik kaos," lausus muusik. Ka saapad, millel kõrged platvormid, näivad kohati ohtlikud, ent Lordi pole enda sõnul nendega kunagi kukkunud. "Kui tead, et on sile põrand, on kõik hästi. Joosta nendega ei saa, aga ka ilma saabasteta pole ma mingi jooksumees."

Eurovisiooni võidust mäletab Lordi seda, et kohutavalt kiire oli. "Kui punkte loeti ja tundus, et võidame, siis minu suurim küsimus oli, et kas tulevärki jätkub ja kas mulle jõutakse tiivad külge ehitada. Kumbagi ei jõutud - polnud meil ei tulevärki ega ka tiibu," meenutas Lordi.

Võit ei tulnud talle aga üllatusena. "Me nägime seda juba varem. Suurem mure oli võita Soome konkurss. Ma ei uskunud, et meil oleks Soomes võimalik võita, sest enne meid polnud Eurovisioonil rasket rokki olnud. Kellele see meeldib, võib Eurovisiooni vaadata, aga ega nad ei hääleta," rääkis mees. Lordi toonane Saksa plaadikompanii tegi aga nii suure kampaania, et kõik Euroopa raskeroki fännid tulid Lordit toetama.

"Nad ei pruukinud hääletada Lordi poolt, vaid raskemuusika poolt. Kindlasti oli kostüümidel suur mõju, sest meid pandi tähele. Mingis mõttes olime vale bänd vales kohas, aga õigel ajal," sõnas Lordi ja lisas, et sisuliselt oleks nende etteasteks sobinud samalt albumilt ka iga muu lugu ja bänd oleks ikka võitnud. "Inimesed ei hääletanud mitte loo, vaid selle fenomeni pärast."