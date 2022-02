Elina Nechayeva ja Elysa hindasid Eesti Laulu konkurente

Elysa, kes Eesti Laulu poolfinaalis koroonaviiruse tõttu esineda ei saanud, tõdes et enesetunne on juba parem, ehkki tema hääl pole veel korralikult tagasi tulnud. Elina Nechayeva aga, kes oma lava-show ajal õnnetult maandus, ütles et jalad on sinikaid täis ja proove sai ilmselt liiga vähe tehtud. Mõlemad artistid loodavad, et finaalsaate ajal läheb kõik ladusalt.

Elysa favoriidiks konkurentide hulgas osutus Anna Sahlene, kes sai lauljalt kümme punkti. "Minu jaoks on ta kõige suurem üllataja. Mulle meeldis ta lugu juba enne, rootslased oskavad väga hästi lugusid kirjutada ja see oli väga hästi esitatud ka," ütles Elysa. Elina Nechayeva sai Elysalt viis punkti.

Elysa punktid konkurentidele Autor/allikas: ERR

Elina lemmikuks kujunes Stefan. "Tema show oli üllatavalt hea kvaliteediga - väga head kaameravõtted, efektid ja värvid olid paigas. Ta laulis väga ilusti ära," sõnas Elina. Elysale andis Elina vaid ühe punkti ja põhjendas seda sellega, et pole teda veel laval laulmas näinud.

Elina Nechayeva punktid konkurentidele Autor/allikas: ERR

"Ringvaate" Eesti Laulu punktitabelit juhib endiselt Stefan looga "Hope", tal on punkte kogunenud juba 50. Teisel kohal on Anna Sahlene ja lugu "Champion", millel 46 punkti. Kolmandal kohal Stig Rästa ja "Interstellar" 30 punktiga.

"Ringvaate" Eesti Laulu punktitabel Autor/allikas: ERR

"Ringvaate" Eesti Laulu edetabeli võitja selgub reedeses otsesaates, Eesti Laulu võitja laupäeval, 12. veebruaril.