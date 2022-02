Praktiline info Eesti Laulu finaalkontserdi külastajatele

Vastavalt valitsuse korraldusele on suurhallis toimuvatele finaalkontsertidele lubatud kuni 3000 pealtvaatajat. Publiku ja artistide huvides on suurhallis kehtestatud eritingimustega kord, et vähendada kohapealsete kontaktide hulka. "Oleme Eesti Laulu finaaliks ümber korraldanud saaliplaani ja inimeste liikumise. Suurhall on laupäeval jagatud erinevateks tsoonideks ja istekohad on hajutatud," lausus ürituse korraldamise eest vastutav Saku suurhalli siseürituste juht Siim Sirelpuu. Pealtvaatajad pääsevad hoonesse istekohtade järgi jagatud sissepääsude kaudu, erinevate tasandite vahel liikumine on keelatud. Suurhallis viibides on kohustuslik kanda maski.



Korraldajad paluvad inimestel aegsasti kohale tulla, sest suurhalli pääsemiseks kontrollitakse Covid-passi. Haigustunnuste esinemisel ja vähimagi haiguskahtluse korral paluvad korraldajad jääda koju ning elada finaalile kaasa rahvusringhäälingu kanalite vahendusel. "Soovitame enne suurhalli tulemist kodus teha ka kiirtesti," lisas Sirelpuu.



Praktiline info ja reeglid publikule

Kõigil kontserdikülastajatel tuleb alates 12. eluaastast kanda majja sisenemisest kuni majast lahkumiseni maski. Maskid on kontserdikülastajatele tasuta saadaval ka kohapeal.

Saku suurhalli saabudes peab esitama kontserdipileti ning vastavalt riigis kehtivatele reeglitele Covid-passi ja isikut tõendava dokumendi. 12-17aastased osalejad saavad osaleda ka negatiivse tulemusega testitõendiga. Antigeeni test peab olema tehtud kõige rohkem 48 ja PCR-test 72 tundi enne üritusel osalemist. Alla 12-aastased osalejad tõendit esitama ei pea.

Publikul palutakse kohale tulla piisava ajavaruga, et rahulikult läbida Covid-passide ja piletite kontroll ning leida saalis õiged kohad. Õhtuse otsesaate eel avatakse suurhalli uksed juba kell 17.30, istekohal palutakse olla kell 19.15.

Sissepääsud on jagatud sektorite kaupa, publik pääseb suurhalli vaid istekoha järgi määratud sissepääsu kaudu (vt plaani):

- Kui istekoht asub esimesel tasandil, siis toimub sisenemine peasissepääsudest.

- Kui istekoht asub teisel tasandil, siis toimub sisenemine C torni pääslast.

- Kui istekoht asub parteris, siis toimub sisenemine A2 ja B2 pääslast.

- Kui istekoht asub esimesel tasandil, siis toimub sisenemine peasissepääsudest. - Kui istekoht asub teisel tasandil, siis toimub sisenemine C torni pääslast. - Kui istekoht asub parteris, siis toimub sisenemine A2 ja B2 pääslast. Seoses Covidi vastaste meetmetega ei ole tribüünidel ja parteris söögi ja joogi tarbimine lubatud.

Eesti Laulu finaalsaadet vahendavad laupäeval rahvusringhäälingu kanalid. Otsesaade algab kell 19.30 ning jätkub pärast "Aktuaalset kaamerat". Kell 21 lülitub Saku suurhalli otsesaatega ETV2. Eesti Laulu vahendavad lisaks Eesti Televisioonile veel ETV+, Raadio 2, ERR.ee portaal ja veebikanal Jupiter. ETV juhatab finaaliõhtu sisse erisaatega kell 18.45, Raadio 2 alustab erisaatega kell 17.