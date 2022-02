Cara Delevingne mängib peaosa uues põnevikus "The Climb"

Cara Delevingne mängib filmis aktivisti, kes ronib protesti märgiks Ühendkuningriigi kõrgeima ehitise Londoni Shardi otsa.

Delevingne tegi oma näitlejadebüüdi 2012. aasta Joe Wrighti filmis "Anna Karenina". Sestpeale on ta mänginud filmides "Paper Towns", "Suicide Squad", "The Face of an Angel", "Her Smell" ja "Life in a Year".

Režissöörina teeb debüüdi visuaalefektide kunstnik Hayley Easton Street ("Justice League", "Fantastic Beasts and Where to Find Them", "Star Wars: The Force Awakens", "Thor: The Dark World").

Suurem osa "The Climbist" filmitakse virtuaalproduktsioonina, milleks kasutatakse The Volume tehnoloogiat. Näiteks valmisid sama tehnoloogiaga sarjad "The Mandalorian" ja "The Book of Bobba Fett".