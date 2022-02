Bioonilisest käest unistav Kristjan: juba ootan, et seda proovida saaks

Rongiõnnetuses vasaku käe kaotanud Kristjan Leis unistab bioonilisest käest. Küll aga on proteeskäsi kulukas väljaminek ning selle saamise nimel on Kristjani lähedased algatanud korjanduse.

Möödunud aasta 18. mai jääb Kristjan Leisile ilmselt pikaks ajaks meelde. See oli päev, mil mehe mured kuhjusid üle pea ning väljapääsu nägi ta ainult oma elu lõpetamises. Võib öelda, et rongi alla hüpates läks Kristjanil õnneks – ta jäi küll ellu, ent kaotas enda vasaku käe.

"Mu tuju ja enesetunne olid niivõrd halvaks läinud, et asjad, mis mulle varem huvi pakkusid, ei pakkunud enam huvi," rääkis Kristjan ja lisas, et isegi, kui miskit talle natukenegi huvi pakkus, ei olnud tal jaksu, et nendega tegeleda.

Küll aga ei tulnud mõte hüpata rongi alla Kristjanil juhuslikult, vaid ta oli mõtteid mõlgutanud juba aastaid. Saatuslikust päevast, 18. maist, on Kristjanil hägusad mälestused. Vahetult enne õnnetust meenub Kristjanile hetk rongipeatusest, järgmine mälestus viib noormehe juba haiglasse.

Kristjani isa Lauri Leisi sõnul on keeruline vaadata kõrvalt inimest, kelle meeleolu kõikumised on sagedased. Kuigi lapsevanemana üritab ta aidata last nii palju kui võimalik, ei pruugi alati teada, mis teise inimese peas toimub. "Elu ei käi paraku ideaalse ettekirjutatud stsenaariumi järgi," ütles isa.

Alati ei saa ennetada, et ravimid suudavad ära hoida kõige hullema. Ka Kristjan võttis aastaid arstide poolt kirjutatud antidepressante. Vahetult enne õnnetus vahetas noormees ka enda arsti ning mainis talle korduvalt, et vajab uusi ravimeid. "Arst oli ettevaatlik. Ta ütles, et ma olen uus nägu ja kuna need meeleolud on vahel liiga kõrged olnud, siis see antidepressant on selline asi, mida nad üldse ei tahagi kirjutada," lisas Kristjan.

Ehkki enesetapumõtetest püüab Kristjan hoiduda, tõdes ta siiski, et vahel neid siiski mõttesähvatustena tuleb. "Ma ütleks pigem, et see lohutab mind. Lihtsalt selle poolest, et see aitab päeva läbi saada. Ma tegelikult seda ei tee," lausus Kristjan, kelle sõnul soovib ta enda elu siiski jätkata.

Unistus bioonilisest käest

Selleks, et Kristjani elukvaliteet paraneks, unistab ta bioonilisest käest. Küll aga on proteeskäsi kallis ning perekond on algatanud selle soetamiseks korjanduse. "Biooniline kästi jäljendab seda, kuidas inimkäsi toimib," selgitas Kristjan enda unistuste käe töömeetodit. Nii saaks Kristjan uue käega näiteks haarata ja näppe liigutada. Uue käe hind jääb ligikaudu 15 000 euro kanti.

Kristjani tulevikuplaanid on seotud Inglismaaga. Kuna Eestist ei ole võimalik proteeskätt soetada, ootab mees suure huviga Inglismaale jõudmist ning proteeskäe proovimist.

Mure korral tasub helistada vaimse tervise tugiliini infotelefonile 6604500 ning lasteabi telefonile 116111. Samuti leiab kasulikku informatsiooni veebilehelt peaasi.ee.