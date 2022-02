"Leluloo" tegelane Buzz Lightyear jõuab taas suurele ekraanile

Peategelasele Buzz Lightyearile annab filmis "Lightyear" hääle näitleja Chris Evans. Film jälgib tegelase teekonda kosmosepiloodiks.

"Lightyeari" treiler paljastab, et Buzz saadetakse päästelennule appi grupile, kes on kinni jäänud teisele planeedile.

"Pixariga töötamine on mu unistuse täitumine. Olen olnud nende filmide suur fänn. Minu meeskond suutis vaevu oma põnevust tagasi hoida, kui nad teatasid, et Pixaril on minu jaoks roll," kirjutas Chris Evans 2020. aastal oma Instagrami kontol.

"Leluloo" kangelase seiklused lavastab Angus MacLane.

Film jõuab kinodesse 17. juunil.