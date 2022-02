Jaagup Tuisk ja Stig reastasid enda Eesti Laulu lemmikud

Jaagup Tuisk on Eesti Laulu võistlustules juba teist korda. Küll aga tõdes laulja, et tänavu on konkursil märkimisväärselt kergem üles astuda. "Närv oli natukene väiksem kui esimesel korral," tõdes ta. Kuigi Eesti Laulu poolfinaalid toimusid publikuta, siis finaalsaatesse on publik lubatud. "Kindlasti publik annab palju juurde sellele elamusele," sõnas Tuisk.

Konkurentidest hindas Jaagup kõige tugevamaks Elysat. Kuigi poolfinaalis astus Elysa üles muusikavideoga, õnnestus Jaagupil enne lauljanna haigestumist näha tema lavashowd. See tundus Jaagupile nii võimas, et hindas teda lausa maksimum punktidega.

Jaagup Tuisu punktid konkurentidele Autor/allikas: ERR

Omajagu Eesti Laulu kogemust on saanud ka Stig Rästa, kes on võistlusel üles astunud nii erinevate kollektiividega kui ka solistina. Kuigi esinemisnärv pole Stigil kuhugi kadunud, tõdes ta siiski, et aastatega on lihtsam lavale minna.

Enda edetabelis asetas Stig esikohale Anna Sahlene'i looga "Champion". "Ta oli täitsa klass omaette," kirjeldas Stig lauljanna esinemist.

Stig Rästa punktid konkurentidele Autor/allikas: ERR

"Ringvaade" Eesti Laulu edetabeli võitja selgub reedeses otsesaates, Eesti Laulu võitja laupäeval, 12. veebruaril.