Sony World Photography Awardsi Eesti auhinna võitis Raido Nurk

World Photography Organisation ning Sony kuulutasid välja riiklikud auhinnad ning Eestist võitis Raido Nurk fotoga "Surfing festival". Foto esitati konkursile "Motion" teemaploki all ning sellel jäädvustatakse surfareid sügistormistel lainetel Hollandis.

Kokku esitati fotokonkursile rohkem kui 340 000 tööd 61 riigist. Rahvuslik preemia valiti välja avatud kategooriasse laekunud tööde hulgast, mida oli sel aastal kokku enam kui 170 000.

"Mul on tõeliselt hea meel National Award tiitli üle. See foto sai tehtud sügistormises Hollandis. Olen väga tänulik selle tunnustuse eest. Ma loodan, et minu töö innustab teisi fotograafe usaldama ennast ja looma midagi uut," rääkis Nurk.

Igapäevaselt tegeleb Nurk ettevõtlusega ning loob visuaale ja disaine. Fotograafiaga on ta tegelenud juba pikalt.

"Esimesed pildid tegin 12-aastaselt Smena kaameraga. Fotograafiat olen omal käel õppinud eksperimenteerides nii maal kui õhus - avastades Eestis ja õppides kogemustest. Mind lummab looduse mitmekülgsus. Vaba aega veedan meeleldi looduses ja maailmas ringi rännates".

Riiklikud auhinnad (National Awards) on World Photography Organisationi ja Sony initsiatiiv toetada kohalikke fotokogukondi üle maailma.

2022. aasta laureaatide töödega saab tutvuda SIIN.