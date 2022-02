Smurfidest valmib muusikaline animafilm

Filmitootmisettevõtted Paramount Animation ja Nickelodeon Animation on ühendanud väed ning plaanivad ekraanidele tuua mitu Smurfide filmi.

Esimesena peaks ilmavalgust nägema Smurfidest inspireeritud muusikaline animatsioonifilm. Filmi esilinastus on eeldatavasti 2024. aasta detsembris.

Hetkel on teada, et esimese filmi stsenaariumi kirjutab Pam Brady ("South Park", "Team America"), teised loomingulised rollid, sealhulgas režissöör, on veel avaldamata.

"Smurfide" filmid põhinevad belgia kunstniku Pierre Cullifordi, tuntud kui Peyo, tegelastel ja lugudel.

Sony Picturesi 2017. aastal produtseeritud film "Smurfid: kadunud külake" oli viimane kord, kui väikesed sinised tegelased kinolinale jõudsid.