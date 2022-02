Coldplay ja Selena Gomez avaldasid muusikavideo singlile "Let Somebody Go"

Coldplay ja Selena Gomezi uue muusikavideo autoriks on Coldplay oktoobris ilmunud albumi "Music Of The Spheres" visuaalide autor Dave Meyers.

Uus muusikavideo on inspireeritud graafilise kunstniku Maurits Cornelis Escheri mitmedimensioonilisest loomingust.

Coldplay uus stuudioalbum "Music Of The Spheres" on tänaseks kogunud üle miljardi kuulamise. Singel "Let Somebody Go" järgneb hiti staatuse saavutanud loole "My Universe", millel tegi kaasa Lõuna-Korea poistebänd BTS ning mis tegi Coldplayst esimese Briti ansambli, kes jõudis Ameerika maineka Billboard Hot 100 edetabeli esikohale.

Järgmisel kuul alustab Coldplay oma 2022. aasta kontserttuuriga. Ansambel on kaasanud tuuri planeerimise protsessi mitmeid eksperte, andmaks endast parima, et muuta kontserdid jätkusuutlikumaks.

Coldplay lubab süsinikdioksiidi heitkoguseid võrreldes varasemate tuuridega 50 protsenti vähendada. Lisaks töötatakse välja ja toetatakse jätkusuutlikku tuuritamistava ja lubatakse istutada puu iga müüdud pileti eest.

Oma lubaduse osana on nad teinud koostööd ka BMW-ga, et töötada kontsertide jaoks välja laetav aku, mis hakkab töötama ringlussevõetud toiduõlist, päikeseenergiast ja kineetilisest energiast.