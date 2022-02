Ennustusportaal: Stefan suurendas Eesti Laulu võiduvõimalust veelgi

Favoriit Stefan ja tema laulu "Hope" ennustuse koefitsient on pärast poolfinaale liikunud veelgi suurema võiduvõimaluse suunas. Esmaspäeva hommikuks oli tulemuseks kujunenud juba 2,0, mis näitab võidutõenäosust 50 protsenti. Teisipäeva hommikuks on tulemus paranenud veelgi, moodustades 1,70.

"Kuigi viimane muutus on suurendanud vahet teisel positsioonil oleva Ott Leplandiga, on Leplandi laul "Aovalguses" jätkuvalt fännide soosikuks - võiduvõimalus on 25 protsenti, mida märkis esmaspäevaks kujunenud koefitsient 4,0," ütles OlyBet Eesti turundusjuht Rasmus Tipp ja lisas, et rebimine kahe liidri vahel näib jätkuvat ning värske näit on 4,35.

Esikolmiku ennustuse tulemus pakub võrdseid võimalusi nii Leplandile, Zevakini ja Paia duetile kui ka Sahlene'i laulule "Champion". "Ajas on esikolmikusse saamise võimalust kõige jõulisemalt suurendanud Zevakin ja Paia," sõnas Tipp. Poolfinaalide järgne edetabel näitab suuremat ühtlustumist, mis lõppvõistlusele pinget lisab.

Võiduvõimaluse tõenäosused jagunevad OlyBet ennustusportaali 8. veebruari statistika alusel nii:

1. Stefan "Hope", koefitsient 1,70

2. Ott Lepland "Aovalguses", koefitsient 4,35

3. Anna Sahlene "Champion", koefitsient 11,0

4-6. Andrei Zevakin ja Grete Paia "Mis nüüd saab", koefitsient 15,0

4-6. Black Velvet "Sandra", koefitsient 15,0

4-6. Stig Rästa "Interstellar", koefitsient 15,0

7-9. Elina Nechayeva "Remedy", koefitsient 20,0

7-9. Elysa "Fire", koefitsient 20,0

7-9. Jaagup Tuisk "Kui vaid", koefitsient 20,0

10. Minimal Wind feat. Elisabeth Tiffany "What To Make Of This", koefitsient 100,0