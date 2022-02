"Tütarlaps kuldsest läänest" toob Estonia lavale ka relvapaugud

Bariton Rauno Elp selgitas, et teeb lavastuse käigus pauku ühe korra ja see tuleb lava tagant. "Mind tahetakse laval tappa, aga ma suudan selle elimineerida nii, et see pauk läheb õhku, tühja."

Rääkides sellest, kuidas teha laval pauku nii, et see oleks ühelt poolt usutav, aga teisalt ka ooperilauljat ei traumeeriks, sõnas Elp, et see on keeruline. "Lauljate kõrvad on juba kisamisega nagunii hellaks tehtud. Aga nali naljaks – on inimesi, kes kardavad pauku."

Elp selgitas, et kuigi tema saab laval kätte omale püstoli, siis pauk tuleb lava tagant. "Tegelikult on see tobe, see võiks olla väga ehe, aga ma ei saa midagi parata, et kolleegide kõrvad vastu ei pea. Minu kõrvad peavad."

Ta märkis, et on selle poolt, et kui on vaja paugutada, siis tahab võtta tupest püstoli, kus on paukpadrun sees. "Ma sihin, käib kärts ja ta kukub maha." Estonias tuleb ka Elpil laskmist ainult markeerida. "See on tobe. See mängib, aga minule ei anna seda midagi. Mina olen sellel hetkel tühikargaja."

Elp märkis, et üldiselt on lasud ooperipartituuri sisse kirjutatud. "Need ei ole juhuslikud." Ta lisas, et loodab, et publikule lasud pigem meeldivad. "See on elu, üks elu osa."

"Tütarlaps kuldsest läänest" jaoks on Estoniasse kutsutud ka pürotehnik Ants Vaalma, kelle sõnul on nad näitleja Alec Baldwiniga võtteplatsil juhtunu tõttu muutnud riskianalüüsi reegleid.

"Käisime tööde järjekorrad läbi, panime kirja, kes mida teeb, kus ja mis ning miks ja milleks, et vältida igasuguseid rumalusi," selgitas Vaalma, kelle sõnul lastakse laval küll inimese suunas, aga mitte otse inimest.