Anna Pihl alustas reedel uue saatesarjaga "Sinu uus sugulane", mis uurib tuntud Eesti inimeste sugupuid. Kui hiljuti selgus saates "Hommik Anuga", et Anu Välba sugulased on nii Piret Järvis-Milder, Teet Margna kui ka Mihkel Kärmas, siis "Ringvaate" saatejuhi Marko Reikopi uus sugulane on Taavi Rõivas.

Eesti isikuloo keskuse juhataja, kes koos meeskonnaga arhiividesse kaevub ja sugulasi välja otsib, on Fred Puss, ütles, et saate jaoks otsivad nad välja just neid, kes kõige enam kõnetavad ja saadet kokku panna aitavad.

Ta märkis, et see kogus arhiivimaterjale, mida inimesed saavad internetis igapäevaselt oma perekonna uurimiseks kasutada, mujal maailmas tänu rahvusarhiivi digiteeritud hingeloenditele ja kirikuraamatutele nii palju ei olegi kui Eestis.

Geni usaldusväärsus samas on Pussi sõnul nii ja naa. Näiteks näitab see, et Reikop on sugulane Priit Võigemastiga, kuid Pussi sõnul kontroll tõestas, et nii see ei ole. "Võigemastid ja Reikopid on pärit ühest Viluvere külast, nad olid naabrid, aga veresugulased ei ole."

Marko Reikopi ja viimase uue sugulase, endise peaministri Taavi Rõivase ühised esivanemad pärinevad aga juba 17. sajandi lõpust ja Pussi sõnul on tegemist päris suguluse, mitte hõimlusega.

Kel on huvi oma sugupuud uurida, siis ERR.ee portaali vahendusel on võimalik kolmapäeval, 9. veebruaril algusega kell 15 otseülekandes rahvusarhiivi uurijatunni vahendusel õppida, kuidas oma perelugu uurida.