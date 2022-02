Ott Lepland, Andrei Zevakin ja Grete Paia jagasid konkurentidele punkte

Andrei Zevakin ning Grete Paia andsid enim punkte Minimal Wind ja Elisabeth Tiffany loole "What To Make Of This". See on nende hinnangul väga eristuv lugu.

"Ma huviga ootan, mis nad live's teevad. Minu jaoks oli see parim lugu," tõdes Zevakin.

Paia märkis, et isiklikku muusikamaitset arvestades on see lugu, mis oleks ka tema isiklikus playlist'is.

Andrei Zevakini ja Grete Paia punktid konkurentidele. Autor/allikas: ERR

Ott Lepland andis enim punkte Stefani loole "Hope", kuigi märkis, et ka Minimal Windi lugu, mis jäi tema edetabeli lõppu, on väga hea lugu.

"See punktide panemine on nii nagu ta on. Aga ma hindasin ka selle põhjal, kelle live-esitust ma olen näinud. Kahjuks Minimal Windi ja Elysa oma ma ei ole näinud."

Ott Leplandi punktid konkurentidele. Autor/allikas: ERR

"Ringvaade" Eesti Laulu edetabeli võitja selgub reedeses otsesaates, Eesti Laulu võitja laupäeval, 12. veebruaril.