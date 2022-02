Eesti Laulu finaali avab Elina Nechayeva, lõpetab Black Velvet

Finaal toimub taas kahes etapis – esimeses voorus pannakse kokku rahvusvahelise žürii ja televaatajate hääled ning kolm parimat lähevad tiitlit püüdma superfinaalis, kus võitja selgub ainult vaatajate hääletuse tulemusena.



Eesti Laulu finaali esinemisjärjekord:

1. Elina Nechayeva "Remedy"

2. Andrei Zevakin feat. Grete Paia "Mis nüüd saab"

3. Jaagup Tuisk "Kui vaid"

4. Elysa "Fire"

5. Ott Lepland "Aovalguses"

6. Stig Rästa "Interstellar"

7. Minimal Wind ft. Elisabeth Tiffany "What To Make Of This"

8. Stefan "Hope"

9. Anna Sahlene "Champion"

10. Black Velvet "Sandra"



Finaalsaadet juhivad Maarja-Liis Ilus, Priit Loog ja Jüri Pootsmann. Saku suurhallis astuvad publiku ette ka mitmed üllatuskülalised, kel Eesti Laulu ja Eurovisiooniga oma eriline suhe. Näiteks saavad laval taas kokku Annely Peebo ja Marko Matvere, kes 20 aastat tagasi võlusid kogu Euroopat palaga "Muinaslugu muusikas". Suurhalli lavale naaseb ka ainsa artistina Eesti Laulu kaks korda võitnud Uku Suviste. Külalisartiste on finaali tulemas veel teisigi.



Eesti Laulu finaalile saab kaasa elada Saku suurhallis ja Eesti Rahvusringhäälingu kanalite ETV, ETV+, ETV2, Raadio 2, ERR.ee ja Jupiteri vahendusel. Finaalsaade algab laupäeval kell 19.30.