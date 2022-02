Sten Teppan: "Käbi ei kuku..." on mulle saatejuhina teraapiline

Vikerraadio saate "Käbi ei kuku..." 15 lugu on saanud kaante vahele. Raadiosaade, kus Eesti inimesed räägivad perest, kasvatamisest ja valusamatest elukogemustest, on saatejuht Sten Teppanit ka lapsevanemana õpetanud.

"Sageli kuulen tagasisidena seda, et kohtumine oli teraapiline. Olen oma külalistele heas mõttes sunnitud seda sama ütlema. Võib-olla on mulle palju rohkem seda saadet vaja, selleks et isa ja lapsevanemana mingisugust seljatagust ja kindlust saada," rääkis Sten Teppan "Ringvaates".

Viie aasta jooksul on Vikerraadios kõlanud ligi 200 lapse ja vanema lugu, millest 15 ka uuest raamatust lugeda saab. Teppani sõnul ei ole need punase vaiba ega vahuveini intervjuud. Räägitakse rasketest teemadest, saatejuhti huvitab, kuidas inimesed oma elu väljakutsetega hakkama on saanud.

"Mind huvitab see lapsevanema seisukohalt, sest mu enda pere on suur ja ma tahan teada, kas ma olen ainus äbarik isa, kes millegagi hakkama ei saa ja on endaga rahulolematu. Hingan kergendunult, kui kuulen, et ma pole ainus," rääkis Teppan.

Mõnikord õnnestub südamest-südamesse intervjuu päris ideaalilähedaselt, ent sageli ei saagi kõigile naha vahele pugeda. "Me istume stuudios päris pikalt, eetris on saade natuke alla tunni, podcastina pikemalt. Mul jääb vahel paranoiline tunne, et ei saagi täielikku õnnestumist loota. Osad inimesed on nii hästi treenitud avalikkuse ees olema, et neist läbi murda ei ole lihtne," sõnas saatejuht.

Enim tagasisidet on toonud vestlus Ingrid ja Andrus Kivirähkiga. "Ilmselt selle keemia tõttu, see näitab, kuidas on võimalik omavahelistes suhetes igas mõttes terveks jääda, isegi rääkides natuke piinlikest momentidest. Neid on üldiselt meil kõigil ette tulnud," ütles Teppan.

Saatele tuleb Teppani sõnul kasuks, kui üks külalistest on enam-vähem tuntud. Aga on ka täiesti teistsuguseid näiteid, kus saatejuht vestleb oma valdkonna tippspetsialistidega, kes ei pruugi avalikkusele palju öelda. "Ma püüan hoida silmas mitut printsiipi. Esiteks võimalikult laiapõhjaliselt valdkondade mõttes inimesi valida, muusikutest sportlasteni ja arstidest advokaatideni. Püüan jälgida ka soolist printsiipi, alguses kiskus nii, et saatesse sattus rohkem meesterahvaid. Pärast seda olen püüdnud emasid saatesse saada, mis on palju keerulisem, kuigi nemad teevad kasvatamisel põhitöö," tõdes mees.