Rahel enda uuest loost "Electrical": seal on palju särtsu

Laulja Rahelil ilmus äsja uus singel "Electrical". Muusik sõnas, et loos peitub tema jaoks ohtralt särtsu ning kindlasti peaks see kuuluma iga õige peo repertuaari.

Kuigi Rahel tuli äsja välja enda singliga "Electrical", kummitas teda terve hommik Ott Leplandi lugu "Lambarock". Rahel tõdes, et Leplandi nooruspõlve muusika on talle alati olnud sümpaatne. "Mulle meeldib see plahvatuslik energia, mis sealt hambaaugust tuli otse," kirjeldas Rahel lugu ja lisas, et meeldejäävaks tegi loo ka Oti tantsuliigutused.

Rahel on osa võtnud ka Eesti Laulu konkursilt, seda nii solisti kui ka taustalaulja rollis. Kuigi tänavusel konkursil lauljanna osa ei võta, tõdes ta siiski, et märksa lihtsam on võistlusel osaleda taustalauljana.

Tänavusel Eesti Laulu võistlusel hoiab Rahel pöialt Stefanile. "Minu lemmik Stefan sai edasi, nii et mu süda on rahul," ütles laulja, kelle sõnul oli tal kahju, et edasipääsu finaali ei taganud Maian. Positiivse üllatusena tuli Rahelile ansambli Minimal Windi pääsemine finaali. "Mul kohe kõhutunne ütles, et ma arvan, et nemad lähevad, ja läksid!"

Ühel õigel peol peab Raheli arvates olema esindatud võimalikult palju muusikastiile. "Kindlasti peab olema tango," mainis laulja. Ka leiab Rahel, et tema hiljutine singel "Electrical" sobib kindlasti paljude pidude repertuaari. "See tõmbab käima. Seal on palju särtsu."

Kuula ka Raheli uut lugu "Electrical":