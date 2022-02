Rasmus Merivoo: filmitegijana arenen läbi muusika

Saatesse pidid mõlemad valima neli muusikapala, mida nii õde kui ka vend peavad enda elus tähelepanuväärseks. Kuigi esmapilgul võis nelja loo valimine tunduda keeruline, tõdes Rasmus, et lõpuks ei osutunud see sugugi niivõrd raskeks.

Õde ja vend meenutasid, et lapsepõlves oli neil kombeks üksteisele muusikat tutvustada. Nii lasid pereliikmed enda lemmikpalasid näiteks pikkadel autosõitudel vanaema juurde. "Mulle meeldis see," ütles Rasmus.

Küll aga ei piirdunud õde ja vend ainult muusika kuulamisega, vaid üheskoos tegid nad ka bändi, millega tuuritasid mööda Eestit. "Hästi palju sai antud kontserte ja selles mõttes oli vahva, et hästi tihe džässielu oli meil kunagi teismelistena," rääkis Maarja.

Võib öelda, et muusika on Merivoode peres geenides. Nii sõnas Maarja, et ka nende vanavanemad olid väga musikaalsed. Seetõttu otsustas Maarja tutvustada kuulajatele tema vanaema Taimi loomingust lugu "Ei iialgi". Bändi tegi Taimi koos enda sõbranna Ilmega.

Vanaema Taimi muusika on kõlanud ka lapselapse Rasmuse filmis "Kratt". Muusikat peab Rasmus linateostes väga oluliseks ning tõdes, et tee filmimaailma leidis ta just tänu muusikale. "Mulle tundub, et filmitegijana ma arenen täpselt samamoodi läbi muusika," rääkis Rasmus, kelle jaoks on muusika ja film sarnased valdkonnad. "Film on hästi tore koht, kuhu panna ära need lood, mida sa oled elu jooksul kaasas kandnud."

Ansambli Status Quo lugu "In the army now" tuletab Rasmusele meelde varajast lapsepõlve. Kui vanaema juures kuulas Rasmus peamiselt lastelaule, siis kodus leiduvatelt isa plaatidelt avastas ta enda jaoks loo "In the army now".

"See lugu kuidagi meeldis mulle kõikidest lugudest kõige rohkem," kirjeldas Rasmus enda esimest lemmiklugu. "Selles on minu jaoks mingisugune selline põhjapanev sound."

Saates rääkis Maarja, et on alati olnud suur jõulude austaja. Nii avaldas ta, et lapsepõlves tähistas ta iga kuu 24. kuupäeval omamoodi jõule. Ka nelja loo sekka leidis tee üks soome jõululaul "Porsaita äidin oomme kaikki".

Oma nelja loo valimisel lähtus Rasmus kronoloogilisest ajateljest. Teismeeast meenub Rasmusele lugu "Starship (raumschiff) edelweiss".

"See oli see hetk, kus kohas hakkas mul äkki tekkima oma muusikamaitse," rääkis ta ja tõdes, et sel perioodil ei olnud tal huvi enam isa plaatide vastu, vaid soov oli leida ise muusikalisi avastusi.

"Selle plaadi ma kuulasin ka auklikuks," meenutas Maarja kollektiivi Giles, Giles & Fripp loomingut. Maarja sõnul oli ansambli muusika mitmekülgne ja lõbus.

Lugu "Tranceference" esitajalt P6der peab Rasmus saates kõlanud lugude seast kõige olulisemaks. "Ma arvan, et seda lugu ma kuulasin lõputult," meenutas Rasmus, kelle sõnul inspireeris antud muusikapala ka teda ennast rohkem muusikaga tegelema.

Küll aga mainis Rasmus, et inspiratsiooni annab talle ka õde Maarja, kellel on peagi ilmumas enda album. "Ma mõtlesin, et ma teen ka albumi siis," sõnas Rasmus. Ehkki vennal on soov anda välja oma album, teeb ta kaasa ka õe peagi ilmuval plaadil.

Ajaloolasena paelub Maarjat ka väliseestlaste tegemised, eriti köidab teda nende muusika. "Nii palju kraami on sellist, mis on sahtlites," rääkis Maarja, kelle sõnul on kurb, et väga palju muusikat jääb avalikustamata. "Tahaks selle ka ära päästa enne kui see jõuab prügimäele," ütles ta, mistõttu kõlas Maarja viimase loona väliseesti bändi Bring Philipi lugu "Firetruck".

Saate lõpetas Rasmuse valitud lugu "Praha in spring". "Ta on minuga kaasas käinud aastaid," ütles Rasmus, kelle sõnul ta aeg-ajalt lugu ikka ja jälle kuulab. "Ta annab mulle mingisugust toredat elevust."