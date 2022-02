Tiesto esineb juulis Tallinna lauluväljakul

Tiësto on artist, keda hinnatakse elektroonilise tantsumuusika ühe parima tegijana. Rahvusvahelistel areenidel tegutsev DJ ja produtsent on karjääri jooksul viinud koju mitu mainekat Grammy auhinda ja toonud kuulajateni hulganisti plaatina staatuse saavutanud tantsuhitte. Neist värskeim lugu "The Motto", millel teeb kaasa popartist Ava Max, on järjestikuselt kolmas singel Tiësto tulevaselt stuudioalbumilt, raputades edetabeleid ja raadioeetrit üle kogu maailma.

Hollandist pärit elektroonilise muusika produtsent Tiësto on müünud üle 36 miljoni albumi ja tema tegemisi jälgib üle maailma enam kui 30 miljonit aktiivset fänni.

Tiësto viimase aja suurima tähelennu teinud lugu "The Business" domineeris pikalt ka Eestis raadioeetri esikoha positsioonil. Sellele järgnes koos ladina artisti Karol G-ga ilmunud singel "Don't Be Shy".

Tiësto on oma tähelepanuväärse karjääri jooksul teinud koostööd ka teiste muusikutega, kelle hulka kuuluvad näiteks Post Malone, Rita Ora, Diplo, Martin Garrix, Busta Rhymes, The Chainsmokers, Gucci Mane, Icona Pop jpt.