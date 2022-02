Sven Lõhmus: ühe hea poplaulu edu eelduseks on see, et see jääks meelde

Black Velvet pääses Eesti Laulu lõppvooru lauluga "Sandra". Bändiliige Sven Lõhmus tõdes, et singlil on kõik hitiks vajalikud komponendid olemas.

Kuigi lugu kannab pealkirja "Sandra", ei ole see inspiratsiooni saanud ühest kindlast naisterahvast, vaid bändiliikmete sõnutsi sobis see nimi lihtsalt kõige paremini nende loosse.

Seda, kas "Sandra" viib bändi ka Eurovisioonile, ei oska Black Velveti laulja Lauri Liiv ennustada. "Me lähme finaali suure heameelega ja me anname endast parima," sõnas Liiv, kelle sõnul annab ansambel endast võistlusel parima.

Küll aga ei olnud Black Velvet poolfinaalis esindatud oma täieliku koosseisuga. Nimelt olid haigeks jäänud bändi taustalauljad, kes loodetavasti saavad finaalsaateks siiski terveks.

Samuti loodab bänd, et "Sandrast" kujuneb aegumatu hitt. "Intuitsioon on Svenil alati olemas õige asja peale," ütles Sulev Lõhmus. Bändile tundub, et lugu meeldib ka nende konkurentidele, sest vahetult enne poolfinaalis ülesastumist, kuulsid liikmed, kuidas teised artistid "Sandrat" laulsid. "Tundub, et see lugu on inimestele kummitama jäänud."

"Ühe hea poplaulu edu eelduseks ongi see, et see lugu jääks meelde," lisas Sven Lõhmus, kelle sõnul on tegelikult hitte teha üllatavalt lihtne.