Anna Sahlene Eesti Laulust: ma armastan enda lavashowd!

"Ma armastan enda lavashowd," ütles Anna Sahlene, kelle sõnul meeldib talle kõige rohkem lavakaaslaste omavaheline energia. Samuti pidas ta tähelepanuväärseks ka lava ülesehitust ja visuaalseid lahendusi. Nii ei soovi Anna Sahlene 12. veebruaril toimuvas Eesti Laulu finaalis midagi enda lavakujunduse juures muuta.

Lauljanna sõnul on kõik inimesed kangelased ning seda soovib ta ka enda lauluga edasi öelda. Enim inspireerivad teda inimesed, kes suudavad raskustest hoolimata jääda iseendaks ning tulla tekkinud virrvarrist võitjana välja.

Eesti Laulu poolfinaalid toimusid ilma publikuta. See aga polnud Anna Sahlene'i jaoks esmakordne kogemus, varem on ta teinud mitmeid telesaateid, kus tal on tulnud esineda nii-öelda tühjale saalile. Kuigi Saku suurhall oli seekord tühi, tõdes lauljanna, et suutis laval anda endast kõik ning loodetavasti jõudis tema energia ka televaatajateni.