Tõnu Oja: tunnen, et tähelepanu, mida ma varastan, on lapselaste arvelt

"Ma ei oska ennast lauljaks küll pidada kuidagi," sõnas Oja, kes laulab kaasa kreeka muusikat viljelevas ansamblis Rembetes.

Muusik Olavi Kõrret paelusid enim Tõnu Oja tekstid, mistõttu soovis ta kindlasti näitlejaga kunagi koostööd teha. "Ta on väga andekas inimene, aga lihtsalt nii tagasihoidlik," sõnas Kõrre, kellel õnnestus Oja siiski viimaks nõusse saada. Lisaks Olavile ja Tõnule teeb bändis kaasa ka Olavi tütar Karolin, kes on juba lapsepõlvest saati olnud mõjutatud kreeka muusikast.

Rembetese esituses tulevad ettekandele kreeka rahvalikud muusikapalad, mis tihti võivad rääkida armastusest, surmast, kuritegevusest kui ka narkootikumidest. Nii tuleb vahepeal bändiliikmetel ette, et loo sisu pole Eesti publikule sobiv ning seetõttu muudavad nad ise sõnu. "Tänapäeval on Google," ütles Oja, kes küll kreeka keelt ei valda, ent saab interneti abiga selgeks, millest tema laulud kõnelevad.

Kreeka kultuuri peab Olavi Kõrre huvitavaks ning ta on seda uurinud nüüdseks juba 20 aastat. Küll aga ei uuri muusikud Kreekat siit kaugelt Eestimaalt, vaid on sinna ette võtnud ka mitmeid reise ja andnud ka isegi kontserte.

"Mõtle, lähed Kreekasse kreeka muusikat mängima," naljatles Oja. Hoolimata tõsiasjast, et tegu on eestlastega, võtsid kreeklased ansambli lahkelt vastu ja elasid artistidele hoogsalt kaasa.

Lisaks reisimisele meeldib Ojale veeta palju aega kodus. Kõige meelsamini kirjutab ta kodus laulusõnu ja luuletusi, ka armastab ta palju lugeda. Luuletusi avaldab Oja enda sotsiaalmeedias, ent need on ilmunud ka Harku valla lehes.

Harku valla teatajas ilmus Oja luuletus kohalike valmiste ajal. Luuletus muutus aga niivõrd populaarseks, et Oja luuleande vastu hakkasid huvi tundma ka teised väljaanded. Küll aga solvus näitleja, kui ühel reporteril tekkis arusaam, et Oja pole enda luuletuste autor.

Lisaks kodustele tegemistele ei ole Oja unustanud ka näitlemist. Küll aga tõdes meesterahvas, et sooviks rohkem aega veeta oma lähedastega. "Mul on aeg-ajalt selline tunne, et see tähelepanu, mida ma varastan, on lapselaste arvelt," sõnas Oja. "Ma armastan neid nii hirmsasti."