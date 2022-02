Toomas Mägi otsustas päikeseenergia kasuks: minul ei lähe elekter kunagi ära

Elektri kõrge hinnatõus on paljud inimesed pannud imestama. Küll aga on suutnud oma elektri hinna madalal hoida Toomas Mägi, kes ei sõltu elektri tarbimisel riigist, vaid hoopis päikesevalgusest.

"Kodus otsustasime päikeseenergia kasuks," rääkis Toomas Mägi saates "Hommik Anuga". Mõte minna päikeseenergiale tuli Mägil seitse aastat tagasi, kui võttis elektriettevõttelt pakkumise. Küll aga tegi Mägi kiire arvutuse ja taipas, et selle raha eest saaks ta hoopis iga aasta osta uue komplekti päikeseenergia lahendust.

"Minul ei lähe elekter kunagi ära," rääkis ta. Nii on tema kodus üles seatud kuus päikesepaneeli. Detsember, mil päikest on Eestis vähe, võtab Mägi endale appi generaatori, mis töötab päevas ligikaudu kaks tundi. "Iga väike päike aitab," sõnas ta ja lisas, et kõige keerulisem hetked on siis, kui päikesepaneelid on kattunud paksu lumekihiga.

Küll aga peab generaatorit kasutades mõtlema Mägi läbi ka enda tarbimised. Mees tõdes, et kõige suurem energia kuluallikas on kiirkeetja. "Seda mul kindlasti ei ole," ütles ta ja lisas, et kasutab vee soojendamiseks gaasipliiti. Ökonoomsuse pärast kasutab Mägi ka puupliiti. Samuti ei ole mehe perekonnas kasutusel ka nõudepesumasinat.

"Vee soojendamine on kõige energiamahukam osa," tõdes Mägi, kelle sõnul saab säästlikult valida endale ka pesumasinaid. Nii leidub poes masinaid, mis ei soojenda vett.

Toad kütab Mägi soojaks ahjudega. "Mul on hommikul ärgates 10-11 kraadi," ütles mees, kelle sõnul ei ole see tema jaoks liialt külm. "See on väga mõnus." Selleks, et saada sooja, tuleb Mägi sõnul riietuda vastavalt.

Mägi sõnul soovitab ta sarnast energialahendust näiteks suvilaomanikele. Ka on meesterahva käest viimasel ajal nõu käinud küsimas tema enda tuttavad, kes tahavad samuti olla sõltumatud elektrihindadest.

"Odava elektri hullus oli märk, et see ei lõpe hästi," meenutas Mägi, kelle sõnul võib-olla mõned majaomanikud enda lahendusi ümber muuta ei saa, ent alati saab tema arvates elada kokkuhoidlikumalt.