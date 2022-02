Stefan Eesti Laulul esinemisest: kõik läks nii nagu vaja

Stefani spagetivesternist inspireeritud lugu "Hope" tõi lavale kauboid, küll aga tõdes muusik, et isegi kui ta väga sooviks, ei õnnestu tal finaaliks kuidagi hobuseid lavale saada. "Neid vist ikkagi ei lasta, sest loomi lavale ei tohi panna."

Tegemist pole sugugi esimese korraga, kui Stefan Eesti Laulu võistlustules enda oskused proovile paneb. Ehkki kogemusest sõltub palju, märkis artist, et määravaks võib saada hoopis loo keerukus. Võrreldes varasemate aastatega leiab Stefan, et tänavust lugu on tal kergem esitada. "Minu jaoks toimib ja ma loodan, et inimestele ka meeldib."

Poolfinaali ettekandega jäi Stefan igati rahule. "Mulle tundus, et kõik läks nii nagu vaja. Mingit nõmedat üllatust ei tulnud," oli artist positiivselt meelestatud.

Sotsiaalmeedias on populaarseks muutunud ka Stefani vanaema kuulsad retseptid. Mõni aeg tagasi lubas artist "Terevisioonis", et kostitab huvilisi vanaema õpetussõnade järgi tehtud söögiga Eesti Laulu poolfinaalis. Küll aga ununes see muusikul ära. Loodetavasti saavad huvilised seda tulevikus siiski proovida.