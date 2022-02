Paula Ernesaks teenis koha Berliini Filharmoonikutes: see on uskumatu!

Metsasarvemängija Paula Ernesaks on näinud rasket tööd ja vaeva, ent tema töö kandis vilja ning ta on nüüd osa Berliini Filharmoonikutest. 24-aastane muusik tõdes, et isegi kui geenidega on talle musikaalsus kaasa antud, peab ta ennast maailma tippsümfooniaorkestris siiski tõestama.

"See on minu jaoks uskumatu. See orkester on minu jaoks alati väga eriline olnud. Ma olen palju nende plaate ja kontserte kuulanud. Poleks kunagi uskunud, et niimoodi võiksid asjad elus minna," rääkis Ernesaks saates "Hommik Anuga".

24-aastane Ernesaks tõdes, et saada koht Berliini filharmoonikute seas ei tulnud kergelt. Nii pidi noor muusik ennast korduvalt žüriile tõestama, et väärib kohta ühes maailma juhtivaimas sümfooniaorkestris.

Võib öelda, et muusika on Ernesaksal geenides. Nii oli tema vanavanaisa helilooja Gustav Ernesaks. "Geenidega võib tõesti mingi seos olla," tõdes Paula, kelle sõnul on ta perekond väga musikaalne. Kui Paula isapoolsed juured viivad Gustav Ernesaksani, siis ka tema emapoolne suguvõsa pole muusikast puutumata jäänud. Nii on Paula ema Aet Ratassepp 1970. aastal laulnud telesaates "Entel-tentel" lugu "Kati karu".

Kuigi muusikaga on Paula tegelenud enda terve senise elu, hakkas ta koroonapandeemia ajal mõtlema ka teiste erialade peale. Nii mõtiskles ta, et sooviks vahelduseks proovida ametit, mis tooks ka teistele rohkem kasu. Näiteks õppida selgeks trammi juhtimine "Ma arvan, et kui ma midagi muud teeksin, siis see oleks väga konkreetne või praktiline töö."

Vanavanaisa loomingust peab Paula kõige südamelähedasemaks koorimuusikat, eriti meeldib talle Gustav Ernesaksa repertuaarist "Mu isamaa on minu arm". Kuigi vanavanaisaga Paulal kohtuda ei õnnestunud, levivad peres ikka jutud armastatud heliloojast. Näiteks sai Paula teada, et ka Gustav Ernesaks mängis aeg-ajalt metsasarve.

Küll aga ei alustanud enda muusikateekonda Paula kohe metsasarve mängimisest, vaid õppis esialgu aastaid hoopis klaverit. Paula meenutas, et noorena oli ta kade enda sõprade peale, kes said mängida orkestris. "Mul oli alati selline tunne, et neil on seal väga lõbus." Nii hakkas Paula rohkem kuulama orkestrimuusikat ja leidis armastuse metsasarve vastu.

Metsasarve mängimise õppimist peetakse muusikavaldkonnas üheks raskemaks. "On vaja sellist sihikindlust," tõdes Paula ja lisas, et olulisel kohal on ka keskendumisvõime.

Märtsi alguses suundub Paula Soomest Saksamaale ja asub seal mängima Berliini Filharmoonikutes. "Palju tööd on ees," sõnas ta. "Ma loodan, et ma ei valmista neile pettumust," ütles Paula ja lisas, et loodetavasti suudab ta anda endas maksimumi.