Jaagup Tuisk enda lavashowst: loodetavasti see üllatas ja toimis

"Pinget on natukene vähem," tõdes Jaagup, kelle sõnul on tühjale saalile mõneti kergem esineda. Küll aga leidis muusik, et publiku kohaolu on hea, sest just nii saab ta vahetut tagasisidet.

Lisaks suurepärasele laulule peab artist oluliseks ka enda lavakujundust. "Minu jaoks on see üks olulisemaid asju." Nii tõi Jaagup poolfinaali lavale tükike metsa ning võimsa valgusshow. Muusiku sõnul oli tema eesmärk pakkuda vaatajale midagi uut. "Loodetavasti see üllatas ja toimis ka vaataja jaoks kodus."

Rahule jäi Jaagup ka enda esinemisega. "Ütleks, et siiamaani kõige parem, mis nendest proovidest üldse on olnud," sõnas muusik, kelle arvates tekkis tal esinedes just see õige emotsioon, mida ühel artistil vaja on.

Kuigi nii esinemise kui ka lavashowga jäi Jaagup poolfinaalis rahule, siis on tal pisike soov pakkuda midagi uut ka finaalis. "Eks me siis näe, kas me suudame veel midagi juurde mõelda," sõnas Jaagup, kelle arvates on tema etteaste juba niigi mahukas.