Eesti Laulu žürii üllatas uusversiooniga laulust "Another Country Song"

2002. aasta Eurolaulul jäi "Another Country Song" Sahlene'i järel teisele kohale. Nüüd tegi Villemdrillem loole uued sõnad, mis Eesti Laulu laval esitamisele tulid.

Aeg on käes, pange kokku käed,

Eesti Laulu jälle nüüd näeb,

see kõik vaid selleks, et Itaalias

teiseks tagantpoolt jääks (Tanja: nagu mina)

Aeg on käes, ära lauldud hääl,

loodame, et okas kurku jääb,

see kõik vaid selleks, et laulda saaks

üldse ilma publikuta

20 aastat, saal on ikka sama,

kus on Dave ja issi Tanel Padar,

Rolf veel oli noor,

ma ükskord võidan niikuinii.

Meil on täna iizi, me oleme žürii,

vaatame, kas meeldib teie popurrii,

rullige nüüd rahhi, siin on kontonumber,

kui aru saad.

Aeg on käes, algab Eesti Laul,

siin palju võib juhtuda,

elekter otsa saab, või liinid katkevad

või saatejuht minestab

20 aastat, saal on ikka sama,

kus on Dave ja issi Tanel Padar,

Mihkel oli noor,

see viis haaras mind, see viis võlus mind.

Meil on täna iizi, me oleme žürii,

vaatame, kas meeldib teie popurrii,

rullige nüüd rahhi, siin on kontonumber,

kui aru saad.

Villemdrillem:

Mm, hellou.

ma ei osale, a teen ikka show'd,

kruvime pinge nüüd lakke,

ära papsi need liinid ei katke,

kõik läheb nii nagu minema peab,

loodan, et loo sõnad on peas,

ja kui ei ole, siis on veidi piinlik, aga noh mis teha.

Meil on täna iizi, me oleme žürii,

vaatame, kas meeldib teie popurrii,

rullige nüüd rahhi, siin on kontonumber,

kui aru saad.

Vaata siit ka laulu originaalesitust: