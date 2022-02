Noored hindasid Eesti Laulu lugusid: vanemad ei tohiks eesti keeles laulda

Jyrise "Plaksuta"

"See on nagu tore," ütles laulu kohta Paula. "Selle peale plaksutaks küll kusagil kontserdil," lisas Hondar. Küll aga ei meeldinud loo refrään sugugi Gustavile.

Maian "Meeletu"

Noortele meeldis väga Maiani loo taustamuusika. Paula sõnul kutsub lugu tõepoolest reisima.

Boamadu "Mitte kauaks"

Boamao rütmikas lugu meeldis Paulale, ent mitte Hondarile. Poisi meelest ei kattu singel tema muusikaeelistustega. "Mulle see lugu väga ei meeldi," lisas Gustav.

Evelin Samuel "Waterfall"

"See kõlab nagu seebiooperist," kirjeldas Paula Samueli singlit. Gustavile aga jäi tunne, et artist laulis juba loo alguses mööda. Noorte meelest on laul väga muinasjutulik.

Black Velvet "Sandra"

Kui Paulale ja Gustavile lugu absoluutselt ei meeldinud, pani singel puusa õõtsuma aga hoopis Hondaril. Paula sõnul ei ole lool iseenesest väga midagi viga, ent teda häiris hoopis muusikavideo. "Minu arust vanemat sorti inimesed ei tohiks enam eesti keeles laule teha," lisas Gustav.

Pur Mudd & Shira

Lugu andis noortele 1980. aastate meeleolu, kuid seda ainult heas mõttes. "Tundub hea," sõnas Gustav.

Jaagup Tuisk "Kui vaid"

"Ta lauluvideod on ülikõvad," ütles Gustav, kellega nõustusid ka teised saatejuhid. Ka meenutas loo kõla ja muusikavideo noortele õudusfilmi tunnuseid. Nii näiteks hõljub laulja Jaagup Tuisk oma muusikavideos õhus. "Minu arust see töötab eestikeelse lauluna ka," tõdesid noored.

Minimal Wind & Elisabeth Tiffany "What to make of this"

Noorte arvates oli tegemist väga rahuliku looga, mistõttu poistele laul niivõrd palju meeltmööda ei olnud.

Stefan "Hope"

"Vahepeal on mul tunne, et ta üritab nalja selle lauluga teha, aga vahepeal mul on tunne, et ta teeb seda tõsiselt," sõnas Gustav. Lugu meenutab noortele ka muusikaprodutsent Aviici loomingut.

Anna Sahlene "Champion"

"See mulle üldse ei meeldi," oli Gustav jälle kriitiline. "Veits nagu H&M-i reklaam," lisas Hondar.

"NOVA" Eesti Laulu teise poolfinaali viis parimat:

1. Jaagup Tuisk "Kui vaid"

2. Stefan "Hope"

3. Maian "Meeletu"

4. Boamadu "Mitte kauaks"

5. Jyrise "Plaksuta"