David Lynch sai rolli Steven Spielbergi filmis "The Fabelmans"

Steven Spielbergi draama "The Fabelmans" sai oma näitlejaskonda uue liikme. Oscari võitnud filmirežissöör David Lynch paneb enda oskused hoopis näitlejana proovile.

Filmirežissöör Lynchile pole kaamera ees sattumine võõras, sest ta on näitlejana kaasa teinud mitmetes enda linateostest. Nii on ta mänginud näiteks FBI agenti sarjas "Twin Peaks". Samuti on mees oma hääle andnud "Family Guy" ja "Robot Chicken" tegelaskujudele.

Lisaks Lynchile teevad "The Fabelmansis" kaasa Michelle Williams, Seth Rogen, Paul Dano, Julia Butters ja Gabriel LaBelle. Filmi on kirjutanud Spielberg koos Tony Kushneriga, kes viimati kirjutas stsenaariumi Spielbergi Oscari-pretendendile "West Side Story".

Film põhineb osati Spielbergi lapsepõlvel ning näitlejad Williams ja Dano kehastavad linateoses filmirežissööri vanemaid. Lynchi osatäitja rolli kohta ei ole veel täpsemaid detaile selgunud.

Film peaks linastuma 23. novembril 2022.