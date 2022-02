Nicki Minaj üllatas fänne uue singliga "Do We Have a Problem?"

USA räpparid Nicki Minaj ja Lil Baby avaldasid enda ühise singli "Do We Have a Problem?". Loole ilmus ka muusikavideo.

Lisaks muusikutele teevad videos kaasa ka näitlejad Joseph Sikora ja Cory Hardrict.

Benny Boomi lavastatud muusikavideos mängib Nicki Minaj agenti, keda teavitatakse kuritegelike tipporganisatsioonide kohtumisest.

Nicki Minaji viimane album "Queen" ilmus 2018. aastal. Pärast seda on artist teinud peamiselt koostööd teiste muusikutega.

Lil Babyl ilmus möödunud aastal koostöös Lil Durkiga singel " The Voice of the Heroes."

Kuula lugu "Do We Have a Problem?" siit: