Täna selguvad kõik Eesti Laulu finalistid

Eesti Laulu teises poolfinaalis astub taas võistlustulle kümme lugu, finalistid selgitatakse välja kahe vooruga. Neli finalisti saavad edasi telefonihääletuse ja žürii punktidega, viimase edasipääseja selgitab välja telefonihääletus.

Eesti Laulu poolfinaalide žüriisse kuuluvad Alar Kotkas, Inger, Rolf Roosalu, Tanja Mihhailova-Saar, Kadri Tali, Villemdrillem, Margus Kamlat, Mari-Liis Männik, Elina Born, Mihkel Mattisen ja Maris Järva.

Otsesaadet juhivad Maarja-Liis Ilus ja Priit Loog, artistide alalt vahendab meeleolusid Jüri Pootsmann. Kell 21 lülitub otsesaatega Saku Suurhalli Heleri All ja Jüri Muttika ETV2 vahendusel. Raadiokuulajatele vahendab Eesti Laulu algusega kell 19 Raadio 2.

Teine poolfinaal pakub lisaks võistluslugudele mitu muusikalist üllatust. Kui esimeses poolfinaalis rõõmustasid saatejuhid aegumatu looga "Kaelakee hääl", siis teises poolfinaalis teevad etteaste žüriiliikmed. Uute lugudega astuvad vaatajate ette Villemdrillem ja Laura.

II poolfinaali esinemisjärjekord koos hääletusnumbritega

1. Jyrise "Plaksuta": 900 7001

2. Maian "Meeletu": 900 7002

3. Boamadu "Mitte kauaks": 900 7003

4. Evelin Samuel "Waterfall": 900 7004

5. Black Velvet "Sandra": 900 7005

6. Púr Múdd, Shira "Golden Shores": 900 7006

7. Jaagup Tuisk "Kui vaid": 900 7007

8. Minimal Wind ft. elisabeth tiffany "What To Make Of This": 900 7008

9. STEFAN "Hope": 900 7009

10. Anna Sahlene "Champion": 900 7010

* Minimal Wind ft. elisabeth tiffany võistluslugu tuleb esitamisele videona.

Ühe kõne hind on 1.60 eurot. SMS-i teel saab hääletada numbril 13013 - hääletamiseks tuleb sisestada sõnumisse laulu number.

Esimesest poolfinaalist pääsesid 12. veebruaril toimuvasse finaali Ott Lepland looga "Aovalguses", Andrei Zevakin ja Grete Paia looga "Mis nüüd saab", Elysa looga "Fire", Stig Rästa looga "Interstellar" ja Elina Nechayeva looga "Remedy".

Uudised, galeriid, intervjuud ja võistluslood leiab Eesti Laulu kodulehelt www.eestilaul.ee