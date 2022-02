Kõik Eesti Laulu finalistid on teada

Žürii ja publiku liidetud häältega pääsesid edasi Stefan, Black Velvet, Jaagup Tuisk ja Anna Sahlene.

Publik hääletas lisaks finaali ka Minimal Windi koos Elisabeth Tiffanyga.

Žürii valis parimateks Anna Sahlene'i, Jaagup Tuisu, Stefani ja Maiani.

Eesti Laulu poolfinaalide žüriisse kuulusid Alar Kotkas, Inger, Rolf Roosalu, Tanja Mihhailova-Saar, Kadri Tali, Villemdrillem, Margus Kamlat, Mari-Liis Männik, Elina Born, Mihkel Mattisen ja Maris Järva.

Otsesaadet juhtisid Maarja-Liis Ilus ja Priit Loog, artistide alalt vahendas meeleolusid Jüri Pootsmann.

Teine poolfinaal pakkus lisaks võistluslugudele mitu muusikalist üllatust. Kui esimeses poolfinaalis rõõmustasid saatejuhid aegumatu looga "Kaelakee hääl", siis teises poolfinaalis tegid etteaste žüriiliikmed. Uute lugudega astusid vaatajate ette Villemdrillem ja Laura.

II poolfinaalis astusid üles:

1. Jyrise "Plaksuta"

2. Maian "Meeletu"

3. Boamadu "Mitte kauaks"

4. Evelin Samuel "Waterfall"

5. Black Velvet "Sandra"

6. Pur Mudd, Shira "Golden Shores"

7. Jaagup Tuisk "Kui vaid"

8. Minimal Wind ft. elisabeth tiffany "What To Make Of This"

9. Stefan"Hope"

10. Anna Sahlene "Champion"

* Minimal Wind ft. Elisabeth Tiffany võistluslugu tuli esitamisele videona.

Esimesest poolfinaalist pääsesid 12. veebruaril toimuvasse finaali Ott Lepland looga "Aovalguses", Andrei Zevakin ja Grete Paia looga "Mis nüüd saab", Elysa looga "Fire", Stig Rästa looga "Interstellar" ja Elina Nechayeva looga "Remedy".

