Anett Kontaveidi uued sugulased on nii Olav Ehala kui ka Koidula ja Jannsen

26-aastane Anett Kontaveit võttis saate "Sinu uus sugulane" meeskonna vastu oma lapsepõlvekodus Viimsis, kus elavad tänaseni tema vanemad Ülle ja Andrus. Tennisesportlase toa seinal ripub tema esimene kleit, meenutuseks, kui pisike ja habras ta kunagi oli. Niipea kui Anett sellest kleidist välja kasvas, said tema lahutamatuteks kaaslasteks reket ja pall.

Juba sel hetkel, kui Anett 1995. aastal jõululapsena sündis, oli tennisetreenerist ema Ülle kindel, et ta õpetab tütre tennist mängima. Sellist plaani, et ta tahaks tütrest voolida tippsportlast, tal polnud. Hoopis Anettil endal tekkis aastaid hiljem tohutu soov pääseda väljakule.

"Ma ei olnud lapsena kunagi selline suur trennitegija, aga mulle hullult meeldis alati võistelda kõigiga, punkte mängida, ma väga tahtsin võita, et ükskõik, mida ma tegin," meenutas Anett.

Olulist rolli oma eduka karjääri kujunemisel näeb Anett osa ka perekonnal. "Minusse panustati väga palju aega sellega, et ma saaksin seal võistlemas käia. See võistlemine oli see, mida mulle meeldis kõige rohkem teha ka," kirjeldas ta ja lisas, et võistlustel käisid kaasas nii vanaisa kui ka teised sugulased.

Anetti vanaisa Rein Miller on laiemale avalikkusele tuntud kui taasiseseisvunud Eesti esimene rahandusminister. Tema valvsa pilgu all viidi läbi rahareform, millega nooruke riik võttis käibele Eesti krooni.

Sport on veres

Suurem osa Anetti suguvõsast on spordiga tegelenud. Kui mitte professionaalselt, siis vähemasti hobi korras. Vanaema Niini mängis võrkpalli, vanaisa Rein oli noorena kõva jooksja ja juhtis hiljem üle 20 aasta Eesti hokiliitu. Rääkimata isa Andrusest ja ema Üllest, kelle kireks oli vastavalt korvpalli ja tennis.

Arhiividest selgus, et Anetti teadaolevalt kaugeim sportlasest eelkäija oli ema vanaisa Voldemar Miller, kes tänases mõistes võiks olla kümnevõistleja.

Lisaks avaldas Anetti vanaema Niini, et tema juured ulatuvad Venemaale. Seda kinnitas ka ajaloolane Fred Puss.

Kuigi arhiivist leidis Puss Kontaveidi suguvõsa ajaloo kohta palju huvitavat, tuli tutvust teha ka Anetti uute sugulastega, kellest nii mõnigi on hetkel Eesti kultuurielu märkimisväärne eestvedaja. Sugupuud uurides selgus, et Anett on veresugulane Olav Ehalaga.

Täpsemalt on Kontaveit ja Ehala kaheksanda põlve nõod. Nende ühised esivanemad on Mädara Ants ja Kadri, kes elasid 17. sajandil Vändra kihelkonnas. Küll aga pole Kontaveit ja Ehala ainsad Antsu ja Kadri kuulsad järeltulijad. Selgus, et Kontaveidi juured viivad lausa Lydia Koidula ja Johann Voldemar Jannsenini välja.

Nii Koidula kui ka Kontaveit on eestlased, kes on omas vallas teinud maailma mõistes ajalugu, samal ajal eesti rahvast emotsionaalselt liites. Kuigi värsiseadmisanne on Anettist mööda läinud, siis ikkagi meenub talle üks sündmus, kus Lydia Koidula ja tema enda tahtejõulisus kokku said.

"Mul tuli just meelde selline asi, et ma kolmandas klassis osalesin etlejate konkursil Lydia Koidula luuletusega ja ma isegi võitsin selle," meenutas Anett.